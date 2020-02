V sobotu oslavil bývalý výtečný kladenský hokejista, mistr republiky z roku 1959 a československý reprezentant Václav Fröhlich úctyhodné devadesáté narozeniny.

Ilustrační foto | Foto: Petr Kraus

Rodák z Pecínova (dnes součást Nového Strašecí) začínal s hokejem na rybníku v Rynholci. Tady zahajoval i svou oficiální kariéru mezi muži Rynholce na přelomu 40. a 50. let minulého století. Byl hlavním tahounem rynholeckého týmu, který postoupil senzačně do tehdejší II. ligy. Fröhlich v roce 1951 přestoupil nejprve do Kladna, ale brzy se objevil na soupisce Chomutova. Vojnu strávil jako hokejista v Křídlech vlasti Olomouc a v pražském Tankistovi. Do Kladna se vrátil v roce 1956. O tři roky později byl jednou z opor týmu, který vybojoval pro Kladno první historický titul mistra republiky v roce 1959.