Rakovník: Pravda – Vyskočil, Petráček, Hulcr, Šíma, Grill – Kos, Ságner, Kounovský, Macháček, Nekvinda, Hegenbart, Let, Drda, Chudoba.

Žabonosy – Rakovník 4:5 (1:1, 1:1, 2:2 – 0:1). Branky a nahrávky: 15. Smejkal (Pýcha, Mejzr), 25. Pýcha (Kedršt, Čtvrtečka), 42. Pýcha (Kubát, Kunášek), 49. Honz (Skokan) – 3. Hegenbart (Kos), 26. Macháček (Kos, Hegenbart), 56. Macháček, 59. Let (Ságner, Kounovský), 64. Kounovský (Macháček)

Vypadalo to, že je po nadějích, ale pak se povedla krásná akce Macháčkovi a jeho snížení zápas otočilo. Domácí se začali bát a mladý Let je potrestal vyrovnávací trefou po ťukesu celého útoku

Na ledě to bylo znát, ale Rakovník se domácí vyrovnal. Hned v úvodu využil Hegenbart přesilovku, a když domácí vyrovnali a ve druhé části dokonce otočili, bleskově vyrovnal Macháček po parádní kombinaci s Kosema Hegenbartem. Jenže Žabonosy šláply na pedál v úvodu třetího dějství, kdy jejich hráči dvakrát překonali jinak skvěle chytajícího Pravdu.

Vedoucí tým skupiny A vyrazil do poměrně vzdáleného Kolína, kde hrají Žabonosy svoje zápasy a trenér Hons, bývalý borec pražské Sparty, tam dal dohromady hodně silný tým se spoustou borců s druholigovými zkušenostmi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.