HC Rakovník - BK Mladá Boleslav B 4:1

Do zápasu vstoupili lépe hosté, kteří se díky Fickově trefě dostali již ve 4. minutě do vedení. Domácí na svou první velkou šanci čekali do 11. minuty. To Kos objel soupeřovu branku a nezištnou přihrávkou vyzval k vyrovnání Hegenbarta, který uklidil puk do šibenice Zeithamlovi branky. V 15. minutě hostující gólman nejprve vychytal šanci Kosa i dorážku Libovického, ale o minutu později již nestačil na ránu Petráčka, kterému zpoza branky nahrával Zuska - 2:1. Vzápětí mohl vyrovnat Uřídil, ale Pravda byl proti. A tak v 19. minutě tečoval Kos Libovického střelu od modré a zvýšil na 3:1. V úplném závěru třetiny ještě Pravda pohotově pravým betonem zlikvidoval teč Tregla z bezprostřední blízkosti.

V úvodu druhé třetiny vyslal Vyskočil parádní pasem z vlastní třetiny do sóla Hegenbarta, ale jeho blafák mezi nohy skončil pod betony hostujícího gólmana. V následující přesilovce domácích neuspěli ani Zuska s Větrovcem, či na druhé straně Protivný. Ve 28. minutě projel mezi třemi hráči hostů Hegenbart, ale Kos na jeho přihrávku před branku o centimetry nedosáhl. O chvíli později nastřelil Vyskočil backhandovým pokusem břevno hostující branky. Stav se neměnil ani ve 38. minutě, když Klause vychytal Zeithaml.

V závěrečné třetině domácí zodpovědně bránili své vedení a nepouštěli hosty do šancí. Naopak Macháček ve 47. minutě vystihl chybnou rozehrávku soupeře, ale ztroskotal na pravém betonu Zeithamla. Na druhé straně Pravda likvidoval vesměs střely z větší vzdálenosti. Hosté se sice snažili, ale stále častěji přicházely nebezpečné brejky domácích. V 53. minutě jeli Zuska s Grillem na jediného obránce, ale Zeithamla nepřekonali. Stejně dopadl i Klaus, který se proháčkoval do šance přes několik hráčů soupeře. Dvě minuty před koncem hosté odvolali gólmana, čehož využil Macháček, který střelou do odkryté branky pečetil výsledek - 4:1.

Branky: 11. Hegenbart (Kos), 16. Petráček (Zuska, Krtek), 19. Kos (Libovický, Vyskočil), 59. Macháček (Hegenbart, Libovický) – 4. Ficek (Uřídil, Tregl). Vyloučení: 4:5. Využití: 0:0. Diváci: 195. Třetiny: 3:1, 0:0, 1:0.

HC Rakovník: Pravda - Petráček, Větrovec, Libovický, Vlk, Vyskočil, Zuska, Hulcr - Macháček, Ambroz, Tolkner, Klaus, Hegenbart, Grill, Ságner, Kos, Krtek, trenér O. Vejvoda st.

Miloslav Doležal