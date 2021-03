Zdeněk se narodil těsně před koncem války. V chudých poměrech, vždyť táta fáral, maminka byla v domácnosti. V jeho době ale sport bavil skoro všechny kluky, a kdo měl talent, prosadil se. Nedvěda si všimli nejdřív doma v Lánech a pak si ho v Kladně vybral tehdy už proslulý trenér mládeže Vladimír Svoboda, jemuž prošla rukama většina velkých kladenských jmen. „S Ládou Svobodou dodneška kamarádíme. Je mu dvaadevadesát, ale než zavřeli hospody, každý týden jsme dvakrát na pivo zašli. Udělal toho pro mě kdysi dost,“ děkuje na dálku dnes už příteli.

Zdeňka Nedvěda trénoval na Lánech pan Kestner, to byl zakladatel slavné hokejové rodiny. Možná by byla ještě slavnější, protože Kestnerův syn Karel byl obrovským talentem. Jenže táta rozkázal: Budeš hrát doma za Lány! „To bylo fajn, ale tehdy jen divize, třetí nejvyšší soutěž. Já zamířil ve čtrnácti do Kladna. Tehdy jsme tam přijeli na nějaký přátelák do Kladna a právě Láda Svoboda si vybíral talenty. Prstem ukázal, že chce tři kluky, mě, Radka Janouška a Honzu Kestnera. Přitom já bruslil na džeksnách, my byli fakt chudá hornická rodina. Když mě vzali do učňáku na kladenském GDM (Gottwaldův domov mládeže), nestačil jsem koukat, co na mě starej Kalina vytáhl za vybavení. Hlavně brusle, sice byly starší, ale z Kanady! To pro mě bylo prostě něco,“ vybavuje si Nedvěd.

Ne, nebrečí, že jeho rodina patřila k chudším, ale na dokreslení vzpomíná na svačinky, které jim na učňáku chystali. Chleba s máslem, šunkovým salámem a jablko. To si kluci přibalili na cestu třeba do Ostravy na dorosteneckou ligu a Nedvěd to jednou dokonce přivezl domů. „Máma nevěřila svým očím, co nám dávají za dobroty,“ usmívá se Masaryk.

V Lánech byl přírodní stadion, hokej se hrál nejvíc tam. Ale mladí někdy museli na rybník, áčko mělo vždycky přednost. Klukům to nevadilo, hokejku jim tátové vždycky nějak uřízli, puk sehnali, staré džeksny taky. I tak z nich vyrůstali světoví kluci. „Mně to šlo i po přechodu do Kladna, už druhým rokem jsem byl v dorostenecké lize nejlepším střelcem. Přitom jsem ještě místo chráničů nosil do ponožky z jedné strany matematiku a z druhé čítanku,“ chechtá se skvělý střelec i technický borec.

Do ligy se začal prosazovat na začátku 60. let, tehdy mu pomohl i distanc Jindřicha Lidického, a tak po něm krátce vyplnil díru v legendární formaci s Jindřichem Karasem a Josefem Vimmerem. Bylo mu sedmnáct a hned ve druhém zápase v Budějovicích dal čtyři branky!

Později strávil tři roky v Košicích, kam se dostal zajímavou hrou osudu. Rukoval totiž na vojnu, ale původně do jiné Dukly, té lepší – jihlavské. „Po přijímači za mnou přišel trenér Pitner, že mě musel vyřadit z nominace na nějaký turnaj, protože rukuji jen na rok a ne na dva. Přitom já o ničem takovém nevěděl, šlo to mimo mne. Zařídil to tehdejší šéf Kladna Jedlička, a já tak musel do Košic,“ vypravuje Nedvěd, který možná i proto na východě Slovenska zůstal i po skončení vojenské služby. Na východě měli tenkrát Kladeňáky rádi, hráli tam i Eda Novák či Luba Rys. A výborně.

V roce 1967 se Nedvěd z Košic vrátil, v Kladně se pomalu začala formovat neslavnější parta, která v 70. letech získala pět titulů mistra. U čtyř z nich byl i Zdeněk Nedvěd a loučil se na vrcholu, bylo mu třiatřicet. Po jedenácti sezonách v řadě nastřílel v té poslední 19 branek! S klidem mohl odkráčet dohrát kariéru do Berouna. „Na ten poslední rok si vzpomínám. Dali mě do řady s Milanem Novým a Edou Novákem, tam se hrálo každému dobře,“ culí se chlapík, který si zahrál i sedmdesátkrát za reprezentaci Československa, ale za B tým. Hrát tehdy v áčku, kde se drželo dvacet nejlepších z Čech a Slovenska, bylo téměř nemožné.

Stejně dopadli i Nedvědovi spolubojovníci, nejtradičnější parťáci z útoku. Hodně rád má dodnes Zdeňka Müllera, dobráka, který se hodil do každé party a na ledě svou technikou a přehledem tiše vynikal. Nebo další úžasný technický hokejista Václav Sýkora, i s ním Zdeněk Nedvěd odehrál hodně utkání. Stejně jako s enfant terrible kladenského hokeje Miroslavem Křiváčkem. Ten kdyby neměl tak rád pivo… „Bruslit tolik neuměl, ale měl obrovskou ránu. Kanaďanům v Torontu to ukázal hned dvakrát. Škoda, že se víc nedržel, byl by v nároďáku,“ myslí si Masaryk.

A vzpomíná i na další zásadní osobnosti, s nimiž pobýval v kladenské kabině, Jindřicha Karase a Františka Pospíšila. Ty podle něj spojovala nejen hokejová dovednost. „Oba byli velmi chytří. Franta si tolik nepouštěl lidi k tělu, ale byla to ikona. Co řekl on a trenéři, to platilo,“ vybavuje si.

Historek však z kariéry moc nevytahuje, prý jich ani moc nezná. Hlavní oslavy se totiž odehrávaly bez něho. „No jasně. Kluci mohli jít po zápase na pivo, já utíkal na autobus do Tyršovky, odkud mi jezdil do Lán. Měli jsme už rodinu, dva kluky, do toho jsem dělal vysokou školu a stavěl barák. To hlavní se tedy odehrávalo beze mne,“ vysvětluje.

Právě syny vedl také k hokeji. Roman se mu hokejově podobal, dotáhl to až do áčka, ale jen na chvilku. Více se užili s tátou ve firmě Nevecom, kde začali po revoluci prodávat škodovky. V Haciendě zase vařili pro Kladeňáky oblíbené mexické pochoutky. A mladší Zdeněk? Měl velký talent, došel až do NHL, hrál za Toronto, v jehož hale Zdeněk starší v roce 1978 nastoupil s Kladnem… „Dlouho hrál po Evropě, v Asii, vrátil se na čas i do Kladna. Donedávna tady trénoval syna, ale už ne. Sám jsem mu radil, ať ho předá jiným trenérům, že mu nemůže stát pořád za zadkem,“ vykládá dnes už děda.

A i v šestasedmdesáti pořád vitální děda. Potkala ho cévní příhoda, bolí ho, kam si sáhne, ale stěžovat si nechce. Má kolem sebe rodinu, rád se projde, rád sleduje sportovní mače, dokud to šlo, chodíval i na zimák v Kladně.

Tam, kde Masaryk tolikrát dostal fanoušky do extáze krásnou akcí či zakončením.





ZDENĚK NEDVĚD

Narozen: 16. února 1945 v Lánech

Bydliště: Kladno

Stav: ženatý – manželka Zdeňka – tři děti, dcera Marcela a synové Zdeněk a Roman (oba bývalí vrcholoví hokejisté), 11 vnoučat, 2 pravnoučata.

Zaměstnání: starobní důchodce

Koníčky: vzhledem k nedávné cévní příhodě je musel hodně omezit, v současné době především vycházky, posezení s přáteli u kávy, sledování sportu v televizi a hokeje na kladenském zimním stadionu.