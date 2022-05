„Bylo to skvělé, určitě jedno z nejlepších období v mém životě. Hrát za Kladno pro mě bylo opravdu speciální. Poznal jsem tam tolik skvělých lidí, ať už spoluhráčů, trenérů nebo fanoušků. Skoro všechno, co umím, jsem se naučil v Kladně,“ vzpomíná Miura.

„Asi nejsilnější vzpomínkou je to, jak jsme trénovali s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem. Také jsem si zahrál čtyři zápasy za áčko, to pro mě byl splněný sen. Vždycky jsem si chtěl zahrát za profesionální evropský tým a tady se mi to splnilo,“ přiznává.

V Kladně získal navíc skvělé přátele, se kterými je dodnes v kontaktu. Nejlépe si rozuměl asi s Danielem Kružíkem a Petrem Havlůjem, parťáky z úderné juniorské lajny. Právě vedle nich se stal Miura ve své druhé kladenské sezoně nejlepší střelcem extraligy juniorů.

„Tyhle kluky jsem si opravdu oblíbil a vážně mi chybí. Pořád jsme v kontaktu. Už ne každý den, ale aspoň jednou měsíčně si určitě napíšeme. Chtěl bych letos v létě přiletět do Česka, ale obávám se, že bude těžké to skloubit s přípravou na příští sezonu,“ říká hokejista, jehož otec si zahrál i na legendárních olympijských hrách v Naganu.

Postupnými kroky až do profesionálního hokeje

Zatímco Miura starší ale strávil svá hokejová léta doma v Japonsku, Yuki se snaží udělat kariéru za mořem. Zatím jde postupnými kroky a už se vypracoval do profesionálního hokeje. První ročník strávil v juniorské USHL, čtyři roky pak hrál univerzitní NCAA a uplynulou sezonu strávil už v ECHL, která je hned pod farmářskou ligou AHL.

„Nejdřív bylo těžké si zvyknout, evropský a americký hokej je totiž odlišný. V Evropě je to víc o kombinaci, ale v Americe se hraje daleko víc do těla. Hraje se na menším hřišti, takže se musíte rychleji rozhodovat a také častěji střílet. Já jsem spíš ten typ, který tvoří hru a přihrává spoluhráčům, ale naučil jsem se tam, že musím střílet daleko častěji. USHL mě skvěle připravila na další úroveň,“ vysvětluje Miura.

„V NCAA jsem hrál za univerzitu, která má bohatou historii. Na začátku jsme byli jedním z nejhorších týmů, ale v mém posledním roce jsme se dostali do úplné špičky. Na univerzitě to byla opravdu zábava. Celý den trávíte se svými spoluhráči, máte stejné hodiny, tréninky a dokonce i večeře. Mám odtamtud pár kamarádů, kteří také začali hrát profesionálně. Vždycky je super se s nimi potkat,“ popisuje Miura, který si z Lake Superior State University odnesl také vysokoškolský titul.

Kariéra Yukiho Miury po odchodu z Kladna

– 2016/17 Waterloo Black Hawks (USHL)

– 2017/18–2020/21 Lake Superior State University (NCAA)

– 2021/22 Iowa Heartlanders (ECHL)

Po konci studií pak konečně mohl zamířit mezi profesionály. „Mám za sebou první profesionální rok za Iowa Heartanders. Je to úplně nový tým, který hrál v ECHL první sezonu. Vyzkoušel jsem si tam spoustu nových věcí a bylo zajímavé sledovat, jak se celý tým rozjížděl. Dřív tam nebyl žádný profesionální tým, takže bylo zajímavé sledovat, jak se z místních postupně stávali fanoušci,“ říká Miura, který ve svém premiérovém ročníku posbíral 22 kanadských bodů ve 41 zápasech.

Mezi profíky si navíc musel navyknout na ještě tvrdší hokej. V lize, kde se bojuje o místo v AHL, totiž není prostor na jakékoliv ústupky. „Je to pořádně tvrdá soutěž, takže se občas musíte poprat. Takhle ale americký profesionální hokej vypadá,“ krčí rameny usměvavý mladík. Že by snad i takový technický hráč jako on musel shodit rukavice?

„Dokonce i já jsem jednu bitku měl. Rozhodně žádný bitkař nejsem, ale občas do toho prostě musíte jít. Nemůžu říct, že bych vyhrál, ale aspoň jsem se postavil za sebe a svůj tým,“ směje se.

Týden s hokejovým idolem

Zvyknout si na profesionální úroveň a na to, co takový hokej obnáší, mu pomohl i jeho největší vzor a hráčský idol. Asi jen málokoho překvapí, že je z Kladna.

„Před pár lety mě Tomáš Plekanec pozval k sobě domů do Montrealu, když tam ještě hrál. Strávil jsem s ním asi týden, což bylo něco neskutečného. Byl to pro mě opravdu splněný sen. Když jsme někam jeli, seděl jsem vedle něj v autě a nemohl jsem ani uvěřit, že jsem tam s ním,“ vzpomíná.

„Chodili jsme na jídlo, hráli jsme různé sporty jako třeba squash a vzal mě s sebou taky do tělocvičny, kde se připravují hráči Canadiens. Bylo to skvělé,“ dodává Miura a přiznává, že Plekanec ho ovlivnil jak svojí přípravou, tak přístupem k fanouškům.

Yuki Miura debutoval v soutěžním utkání za kladenské áčko 4. ledna 2016 proti Českým Budějovicím.Zdroj: Tomáš Kostečka

„Bylo opravdu zajímavé sledovat, jak žije. Mohl jsem sledovat, jak se připravuje, jak se stravuje a jak se snaží, aby byl zdravý a v kondici. Je v Montrealu navíc hodně známý, takže když jsme chodili po ulici, tak ho spousta lidí zastavovala a žádala o fotku. Nikdy nikoho neodmítl, ke všem byl moc milý. Je super vidět, jak se hvězdní hokejisté k lidem chovají,“ popisuje svoji zkušenost Miura.

Že by si tedy se svým vzorem ještě zahrál v jednom týmu? Třeba za Kladno? „Kladno mám navždycky v srdci, je to můj druhý domov. Teď je ale mým primárním cílem posunout se na vyšší úroveň v severní Americe. Chci se dostat do AHL a třeba se poprat i o NHL. Když mi tenhle cíl třeba nevyjde, je Kladno prvním místem, kam chci jít,“ říká.

„Není jednoduché se probojovat výš, ale šance tam je. Když odehrajete třeba čtyřicet zápasů a máte přes čtyřicet bodů, tak dostanete šanci zahrát si AHL. Příští rok bych měl nejspíš začít zase v ECHL, ale chtěl bych si vybojovat povolání do AHL. Musím tvrdě dřít, sbírat body a třeba to vyjde,“ přeje si Miura, který je v Iowě předběžně domluvený i na další ročník. Smlouvu by měl podepsat hned, jak to bude v červnu možné.

Mezitím jde Miura ve stopách svého otce a bojuje také za reprezentaci Japonska. S tou se nedávno představil v nedalekém Polsku na mistrovství světa Divize I.

„Jsem pyšný, že můžu nosit dres Japonska. Z Polska ale převládají rozporuplné pocity. Prohráli jsme s Polskem a kvůli tomu jsme skončili druzí. Chtěli jsme turnaj vyhrát a postoupit do vyšší skupiny na příští sezonu. Měli jsme oproti ostatním ale velmi mladý tým. Dává se to teprve dohromady, snad to bude v dalších letech lepší. Těším se na to,“ nezastírá Miura, kterého také potěšil návrat Kladna do nejvyšší české soutěže i její následné udržení.

„Pořád sleduju přes sociální sítě, jak se Kladnu daří. Je super, že se vrátilo do extraligy,“ vypráví s úsměvem a fanouškům vzkazuje jedno svoje velké přání: „Jednoho dne se chci do Kladna vrátit a zahrát si za Rytíře. To by bylo skvělé!“

