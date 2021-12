„Myslím, že je kluci trochu podcenili,“ řekl vedoucí týmu Rakovníka Vladimír Soukup a narážel hlavně na první a kousek druhé třetiny. Tam totiž Žebrák dokonce dvakrát vedl. Naštěstí rychle přišla odpověď, ale popořadě.

Hosté šli do vedení už po šesti minutách, nicméně V. Petráček s Nekvindou poměrně brzy skóre otočili a domácí se uklidnili.

Až příliš! Ještě v první třetině bojovný Žebrák vyrovnal a v úvodu druhé části zase vedl.

Zlomový okamžik přišel vzápětí, když napřáhl Macháček a po tři čtvrtě minutě vyrovnal. A za dalších tři čtvrtě minuty už fanoušci Rakovníka křičeli gól znovu po ráně Libovického. Hosté se sesypali, ráčků byl rázem plný led a přidali ještě dvě trefy zásluhou Grilla a Vyskočila.

Bylo rozhodnuto, poslední třetina se už spíše jen dohrávala. Jeden gól ještě padl, radost si udělal tři minuty před koncem mladý bojovník Ondřej Let a stanovil tak konečné skóre na 7:3.

V tabulce skupiny B je Rakovník třetí o bod za Černošicemi a o tři body za Mělníkem.

HC Rakovník – Spartak Žebrák 7:3 (2:2, 4:1, 1:0). Branky: 14. V. Petráček (Karfus), 18. Nekvinda (Kounovský, Libovický), 27. Macháček (Hegenbart, Kos), 28. Libovický (Nekvinda, Let), 31. Grill (Vlk), 37. Vyskočil (Kos), 57. Let (Nekvinda, Kounovský) - 7. Belda (Sládek), 20. Sládek, 27. Belda. Rozhodčí: Čáp – Pokorný, Vlasjuk. Vyloučení: 6:7, bez využití. Diváků: 200.



Rakovník: Pícha - Vyskočil, V. Petráček, Zíka, Šíma, Libovický, Vlk, Hulcr – Chudoba, Macháček, Kounovský, Drda, Grill, Kos, Hegenbart, Let, Ságner, Karfus, Nekvinda.

