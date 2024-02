Novostrašečtí hasiči mají v posledních dvou týdnech plno práce. Na území Nového Strašecí a Rynholce někdo založil už čtyři požáry. Vždy se jednalo o kontejner na odlehlém místě. Podle hasičů šlo o úmysl.

Na území Rynholce a Nového Strašecí zřejmě někdo zapaluje kontejnery. | Foto: se svolením hasičů

Dva poslední požáry vznikly ve středu, vždy, když se setmělo. „Včera (21. února pozn.red) jsme během jednoho dne likvidovali dva požáry, jeden ve 3:50 ráno, druhý v 18:50, tedy když byla tma. Jeden byl v Rynholci, druhý na okraji Strašecí. Proto jsme zahájili kroky k hledání pachatele,“ informoval velitel novostrašeckých hasičů a zároveň zastupitel Nového Strašecí Martin Vondra.

Škoda při posledním požáru přesáhla 10 tisíc korun, jedná se tak o trestný čin. „Nyní tento případ prošetřuje Policie ČR ve spolupráci s městskou policií," doplnil Vondra.

V Novém Strašecí v noci zachvátily plameny zahradní pergolu. Škody jsou vysoké

Poslední dva středeční požáry byly od sebe vzdáleny zhruba 500 metrů a podle Vondry nemohlo dojít ke samovznícení kontejnerů. „Někdy se stane z nedbalosti, že chytne jeden kus, když do něj někdo hodí fermež, olej, vysype popel nebo se zapaří bioodpad, ale toto rozhodně náhoda není, aby vzplanuly čtyři kontejnery za takto krátkou chvíli, navíc v místě, kde kontejner nemůže hořet sám od sebe, i kdyby s ním něco bylo. Vždy byly zapáleny odspodu ode dna,“ popsal Vondra.

Na území Rynholce a Nového Strašecí zřejmě někdo zapaluje kontejnery.Zdroj: se svolením hasičů

Jeden kontejner má hodnotu zhruba 8 tisíc korun a jen včasným zásahem se novostrašeckým hasičům vždy podařilo zabránit vyšší škodě. Tedy až do středy 21. února, kdy škoda podle policie překročila 10 tisíc korun. „Evidujeme pouze jeden požár, který byl nahlášen, a to v Rynholci v ulici Novostrašecká mezi 18:45 a 18:55. Neznámý pachatel zde zapálil modrý kontejner na papír, ten kompletně shořel a od něj chytl i druhý kontejner na papír. Celková škoda byla odhadnuta na 16 tisíc korun. Vyšetřovatel hasičů na místě vyloučil neúmyslné zavinění. Celou věc jsme si tedy převzali a předali ji novostrašeckým policistům, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci,“ informovala policejní mluvčí Michaela Richterová.

V Rynholci hořela skládka. Bagry rozhrabávaly a odvážely odpadky

Státní policisté spolupracují s novostrašeckými strážníky. „Městští policisté mají kamerové záznamy a budou si to více hlídat. Zkoušeli i vytipovat lidi, co procházeli místy, kde kamerový bod je, ale v Rynholci není a ráno u Strašecí, co se to stalo, po cestě za městem u pole v tu dobu nikdo nešel. Požáry byly založeny vždy na okraji zástavby. Doufáme, že až se to dostane na veřejnost, že se pachatel zalekne a zanechá toho," věří Martin Vondra.

Čtyři požáry byly zatím rovnoměrně rozvrstveny mezi Nové Strašecí a Rynholec, v každé obci se udály vždy dva požáry. O možném žháři je informován i vrchní strážník městských policistů Stanislav Jahelka, který je ovšem do konce týdne na dovolené a k situaci se případně vyjádří až po návratu z dovolené v pondělí.

Informace, které by pomohly odhalit pachatele lze ohlásit na linkách 112, 158.

Mohlo by vás zajímat: Traktory vyjely do ulic. Zemědělci z Rakovnicka se přidali k protestům