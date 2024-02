Bývalého ředitele Střední zemědělské školy v Rakovníku Ivana Kupa prošetřuje policie. Bylo na něj podáno trestní oznámení pro údajné nevhodné chování vůči studentkám. Čtyřiašedesátiletý Kup ještě předtím v pátek 26. ledna rezignoval na funkci ředitele. Školu nyní vede jeho dosavadní zástupkyně Jitka Gregorová.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Trestní oznámení přijali rakovničtí policisté ve středu 7. února. „Mohu potvrdit, že jsme od okresního státního zástupce přijali trestní oznámení týkající se údajně nevhodného chování pedagoga vůči studentům jedné ze středních škol v Rakovníku. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro možné podezření ze spáchání přečinu ohrožování výchovy dítěte,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Rezignaci ředitele Kupa potvrdil i Milan Vácha, radní pro oblast školství. „Mohu sdělit, že jsme dostali na vědomí trestní oznámení, které bylo podáno na osobu tehdejšího pana ředitele. Ten se rozhodl k 26. 1. 2024 na svou funkci rezignovat. Školu aktuálně vede jeho zástupkyně,“ pronesl Vácha s tím, že obsah trestního oznámení nehodlá specifikovat.

Ředitel školy měl obtěžovat studentku

Jedná se již o druhý případ za více než čtyři roky, kdy Ivana Kupa prošetřuje policie. V roce 2019 podala trestní oznámení kvůli údajnému obtěžování v kabinetu tehdejší studentka. Případ tehdy policie předala k dořešení k rukám přestupkové komise Městského úřadu Rakovník, a ta jej odložila.

K incidentu se v roce 2019 vyjádřil pro Rakovnický deník i sám Ivan Kup, který jej tehdy nepopřel, ale zdůraznil, že se jednalo o přátelské loučení a dotyčná již nebyla studentkou školy. Ivan Kup také upozornil, že měl přátelský vztah ke studentům školy, ale také kolegům a kolegyním.

Na Rakovnicku hořela garáž. Škoda byla odhadnuta na dva miliony

„Uznávám, dotknul jsem se jí. Říkal jsem jí, ať se má hezky a ať se jí daří. Podal jsem ji ruku a přiložil jsem svoji líci k její. To byl celý incident. Stála ve dveřích, kdykoliv mohla místnost opustit. Chtěl jsem se pouze rozloučit, ale asi až přehnaně přátelsky. Bylo to špatně, byla to blbost, uznávám. Nepřijdu si, že bych překročil hranice slušného chování. Zároveň odmítám nařčení, že bych se nevhodně choval ke studentkám,“ reagoval tehdy Ivan Kup.

Nyní se redakci Deníku sehnat vyjádření již bývalého ředitele nepodařilo.