„Případy šly do správního řízení a řešil je městský úřad. V novostrašecké škole například spolužáka postříkali dezinfekcí, a ten si musel ruce olíznout, v Lužné před školou popálil žák chlapce zapálenou cigaretou, a ten byl převezen na ošetření do nemocnice. V rakovnické škole spolužačky vulgárně urážely dívku, vyhazovaly jí pomůcky, házely po ní písek, ale v ani jednom případě se nejednalo o nějaké vážnější zranění,“ popsala policejní mluvčí Michaela Richterová.

Po třech přestupcích řešili v novostrašecké a jesenické škole, další dva přestupky se staly v jedné z rakovnických škol a v Lužné. Někteří ředitelé se ve svých školách ovšem setkali i s náznaky kyberšikany.

Preventistka rakovnické policie Veronika Cafourková upozorňuje, že by rodiče měli kontrolovat, co jejich dítko dělá na mobilu a na počítači. Především na WhatsAppových skupinách se to v poslední době urážkami jen hemží.

„Je pravdou, že poslední dobou se ve WhatsAppových skupinách stále častěji objevují urážky, většinou na to upozorní rodič učitelku a řeší se to v rámci škol. V Lubné si natočili žáka a pak video umístili do nějaké skupiny,“ popsala preventistka Veronika Cafourková.

Také na 2. základní škole v Rakovníku řešili v nedávné době problém se sociálními sítěmi. „Jednalo se o celorepublikovou záležitost někdy v závěru loňského roku. Dospěláci založili skupinu, děti se do ní dostaly, nikdo to moc ani nekontroloval a pak se zjistilo, že pánové tam pravděpodobně posílali nevhodné fotky pro dětí a šetřila to kriminální policie,“ přiblížila Cafourková.

Jak uvedl ředitel rakovnické „dvojky“ Zdeněk Brabec, kyberšikanu v současné době považuje za stále větší hrozbu. „S metodičkou prevence připravujeme osvětu v rámci sociálních sítí. Hovoříme o tom s rodiči na třídních schůzkách a v nejbližších dvou letech plánujeme přednášky o školní zralosti, které se budou týkat i hrozby sociálních sítích. Zajímavé je, že se kyberšikana už netýká jen sedmáků, šesťáků, ale třeba i druháků,“ pronesl ředitel Zdeněk Brabec.

V řadě škol na Rakovnickou je proto zakázáno používat mobily, někde se mohou použít jen ve výjimečných případech. Jak potvrdili všichni oslovení ředitelé, prevenci na škole rozhodně nepodceňují. „Reagujeme na hrozby v rámci našeho preventivního systému, který má pod palcem metodik prevence, ale k některým otázkám, které nás pálí, si zveme i externí partnery, třeba šikanu a kyberšikanu jsme řešili ve spolupráci s preventivními policisty,“ uvedl ředitel 1. ZŠ Rakovník Karel Folber.

Na prevenci hodně dbají i v čistecké základní škole. „Zejména v rámci kyberprostoru, jak se mají žáci chovat na internetu, jaké nebezpečí jim hrozí, co se zde může skrývat. Máme i preventivní filmy, například Seznam se bezpečně. Během roku zajišťujeme několik preventivních programů, chodí k nám externí lektoři či policisté v rámci výuky, ale věnují se tomu i kantoři a hodně spolupracujeme také s metodikem prevence,“ potvrdila ředitelka školy Marie Kruntová.