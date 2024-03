Hloupý nápad: skatepark v Rakovníku postrejoval vandal ještě před jeho otevřením

/VIDEO/ Ještě se ani neuskutečnilo slavnostní otevření nového skateboardového hřiště v Trávnické ulici v Rakovníku, a už na něm stačil řádit neznámý vandal. Objevily se zde nápisy "RA" a "cripple" a obrázek pentagramu. V době vzniku nápisů navíc nefungovalo veřejné osvětlení, a tak nelze z kamerového záznamu zjistit, kdo to udělal.

O vandalovi informovala radnice na facebookových stránkách města. "Tímto příspěvkem bychom rádi poděkovali „umělci“, který vyzdobil nově postavený skatepark velmi nepovedeným a nevkusným dílem. Pravděpodobně v souvislosti s tímto projevem chorého jedince došlo i k zásahu do veřejného osvětlení. Naši snahu o vybudování moderního a funkčního sportoviště opět kazí hloupý nápad. Bohužel i takoví jedinci žijí mezi námi," stojí v prohlášení radnice.

Jak uvedl velitel městské policie Jaromír Nový, v den incidentu nefungovalo veřejné osvětlení. "Buď to někdo vypnul nebo to byla náhoda. Na záznamech není vidět vůbec nic. V moment, kdy tam bylo něco nastříkáno, byly v této části vidět jen šmouhy. Vůbec se z toho nedá vytušit, že tam někdo něco dělal. Až ráno, když se rozednělo, jsme zjistili, co se tam stalo," konstatoval velitel rakovnické městské policie.

Mluvčí radnice Kateřina Hradilová doplnila, že město přitom počítalo s tím, že umělecké grafity se na hřišti objeví. "Těsně před slavnostním otevřením přijdou kluci a napisy nasprejují. Tohle ovšem nikdo neplánoval. Kdyby to, co tam vzniklo, bylo alespoň hezké," podotkla Hradilová.

Dlouho očekávaný skatepark se začal stavět vloni v létě. Společnost Mystic Constructions jej vybudovala za necelých deset milionů korun. Stavba byla hotová v polovině prosince. Následně zde probíhaly drobné dokončovací práce jako dobrušování hran a další kosmetické úpravy. Slavnostní otevření skateboardové plochy o velikosti 800 metrů čtverečních je naplánováno na 25. března.