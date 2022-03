Básně, které písničkářka v historické budově rakovnického muzea recitovala, by měly vyjít ve sbírce poezie letos na podzim. Patří mezi ně například Blues za V., Štěstí, V rychlém občerstvení, Podzim, Po letech, Markétě, Dvě sestry, Na polích, Sudety, Město, co znal jsi před lety, Papír na noty, Ještě ne staří, Když poznáš, že jsi dospělý, Zajeď k rodičům, Hanuš, Modlitba. Dále zaznělo i několik krátkých veršů ze současné sbírky Bububu (o strašidlech).

Básně a verše byly proloženy písničkami jako Tenkej led, Volej, volej, Aerobik, Výprava, Pánská, Modrý trolejbus, Underground, Holí na pankáče, Knihovnická, Janíček, Mercedes Benz, Lokálka nebo Balada o statečném vojákovi, nechyběl ani Hipster.

„Večer byl zaměřený zejména na poezii, která byla netradičně i vážnější. Doplněna byla písněmi v akustické, jednoduché podobě. Oko návštěvníka pak potěšila výstava ukrajinského grafika Leonida Mishuchina, aby byla zastoupena všechna umění,“ pronesla písničkářka, která má rovněž původ na Ukrajině, trpící v těchto dnech válkou.

Na vystoupení byl přítomen i autor řezeb Leonid Mishuchin, který pochází z Dněpropetrovsku a už několik let žije v Jesenici. Řezbář věnoval výstavu své zesnulé manželce Isabelle, která by se v březnu dožila pětasedmdesáti let. Výstava, která potrvá do 8. dubna, je zároveň prodejní. Výtěžek z prodaných řezeb půjde na pomoc Ukrajině.