Třináctý ročník multižánrového festivalu pod lípami v Lužné Coombal se letos poprvé měl konat již v červnu, konkrétně první červnovou sobotu, avšak nakonec si na další ročník „knírkatého festivalu“ budou muset jeho fanoušci počkat minimálně do příštího jara.

„Ještě jsme zvažovali, že festival přesuneme na srpen, kdy by situace mohla být klidnější, ale to už bychom nedali dohromady stejný line-up, protože kapely už jsou zamluveny někde jinde. Takže i kdybychom chtěli, bohužel to nelze přesunout ani na později a rozjíždět teď jakékoliv přípravy na začátek června je dost riskantní,“ uvědomuje si pořadatel festivalu Michal Ortcykr.

Ten byl rád, kdyby složení kapel zůstalo pro příští rok zachováno. „Alespoň hlavní taháky bychom chtěli oslovit i na rok 2021,“ potvrzuje Michal Ortykr. Hlavními kapelami pro letošní ročník měli být Shtuby, Fast Food Orchestra, Los Culos či Kurtizány z 25. avenue.

Jen o rok mladší je festival irské, keltské a skotské muziky Skotsko v Kostelíku, který se koná na místní návsi před kapličkou sv. Máří Magdalény. Také jeho fanoušci budou muset tento oblíbený festival na rok oželet.

„Variantu přesunutí jsme se synem Lukášem úplně zavrhli, protože podobných akcí je později víc a nechceme si lézt vzájemně do zelí. Lidé, kteří k nám plánují jet, už s prvním červencovým víkendem počítají,“ vysvětluje pořadatel festivalu Milan Let. „Navíc přípravy nás stojí dost času a je to dost finančně náročné. Proto jsme se rozhodli, že to nebudeme hrotit. Pokud to ale půjde, tak to našim fanouškům příští rok plně vynahradíme,“ slibuje Milan Let.

Druhý ročník Konšelského tupláku se měl konat na konci května, kdy se na radničním dvoře mělo vedle přehlídky regionálních piv představit osm kapel. „Domluvili jsme se s Honzou Šváchou, že akci přesuneme na příští rok. Myslíme si, že je dost krátká doba na přesunutí akce na podzim, kdy navíc počasí nemusí být úplně ideální a navíc je to tam nabité dalšími přesunutými akcemi,“ vysvětluje ředitel Kulturního centra v Rakovníku Jiří Karel. Náhradním termínem pivního a country-folkového festivalu je 29. květen 2021.

Ředitel kulturního centra se obává, zda se vůbec bude moci uskutečnit Rakovnické posvícení, které je naplánováno na první zářijový víkend. „Máme už nasmlouvané kapely, například UDG, O5 a Radeček, Wanastowi Vjecy Revival nebo Crazy Dogs, ale trochu se toho obávám, protože nikdo neví, jak se situace v létě vyvine. V případě dalších nařízení tyto smlouvy padají, což by bylo nepříjemné. Je to tradiční akce spjatá s koncem léta,“ říká Jiří Karel.

Vyprodaný koncert Lucie Bílé se podařilo přesunout na 10. září, Screamers a Agrární ples na druhou polovinu října. „Co se týče reprezentačního plesu, město má nabitý termínový kalendář, proto jsme se rozhodli o přesun ve stejné sestavě na příští rok, na poslední březnovou sobotu. Vstupenky budou platit, ale samozřejmě je mohou lidé vracet. Ty vrácené pak budeme prodávat dál,“ říká ředitel kulturního centra. Další koncert v rámci turné Totálního nasazení je přesunut na 26. února následujícího roku.

Jiří Karel přiznal, že jde o složité období. „Jaro je sezona, kdy se vydělává na energii, teplo a další náklady. Dotaci nemáme tak vysokou a kdybychom stáhli pořady na polovinu, nevystačili bychom s rozpočtem. Potřebujeme vydělat peníze na provoz, živíme tři velké domy a letní kino k tomu,“ vysvětluje Jiří Karel.

V letním kině se v současné době uskutečňuje rekonstrukce jeviště, které bylo značně poškozené. „Firma už měla zakázkový list, takže staví a docela jim to jde od ruky. Vstupní část do letního kina, kde se měl udělat digitální panel, se musela odložit. Chápu, že některé věci jsou přednější. Uvidíme, jak to bude se vstupním turniketem v kulturním centru. Je to věc, která nás docela trápí, mělo se to dělat po Konšelském tupláku, ale je možné, že město bude mít jiné priority,“ dodává ředitel rakovnického kulturního centra.