/FOTOGALERIE/ Areál Na Mlatě v Lužné u místního fotbalového hřiště se opět po roce zaplnil příznivci různých hudebních žánrů. Uskutečnil se zde totiž multižánrový festival Coombálek 2020, zmenšená podoba klasického Coombalu.

V Lužné se uskutečnila zmenšená podoba multižánrového festivalu Coombal - Coombálek 2020. | Foto: Josef Seibert

Ač to s konáním tohoto již tradičního festivalu vypadalo během jara dost pesimisticky a pořadatelé kvůli pandemii vyhlásili, že se akce přesouvá na další rok, nakonec vlivem rychlého uvolňování si jeho fanoušci přece jen přišli na své. Nakonec jich do Lužné zavítalo několik stovek a přálo také počasí. Celkem se na pódiu vystřídalo pět vystupujících, konkrétně DJ Sedloň, Coffee to Help, 7krát3 a The Atavist a rovněž kapela Fast Food Orchestra, headliner festivalu, která hraje rytmy reggae a ska již od konce minulé epochy.