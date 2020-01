Sbory dobrovolných hasičů z Krakova, Krakovce, Malinové a Hvozdu zde totiž uspořádali pro místní děti, ale i přespolní Dětský karneval.

Bára Ladrová a její plyšoví kamarádi si pro desítky malých i větších pohádkových postaviček připravili spoustu tance, zpěvu i soutěží. Děti si zazpívaly řadu známých pohádkových písniček v moderním provedení, tancovaly, ale také soutěžily. Třeba o to, kdo nasbírá více sněhových koulí nebo kdo uhádne více pohádek. Nechyběla ani tradiční mašinka, která dvakrát dokola obešla celý sál, ani společný tanec dětí i jejich rodičů.

Na závěr se děti s Bárou i svými oblíbenými plyšovými kamarády vyfotografovaly. „Bylo to moc pěkné a děti si to opravdu užily. Některým bylo jen něco málo přes rok, jedné vosičce z Rakovníka dokonce jen třináct měsíců. Jsem moc ráda, že to tu hasiči organizují. Dříve to byly sbory s Krakova a Krakovce, později k nim přibyla i Malinová a letos nově také Hvozd,“ sdělila starostka Malinové Jaroslava Čechová.

Po dětském karnevalu si na své přišli i dospělí. Večer se na stejném místě konal již 44. Hasičský ples.