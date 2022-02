Tu zahájila slánská parta kolem P. P. Cvoka Dilemma in Cinema, která dostala návštěvníky do varu. Po nich zahráli pražští Nežfaleš, kteří letos slaví dvacet let na punkové scéně. Ještě o dva roky déle baví svoje věrné publikum pražští punkáči The Fialky.