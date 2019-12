/FOTOGALERIE/ Městská knihovna Rakovník se v Roubence Lechnýřovně rozhodla uspořádat hned dvě výstavy. Vánoce v Roubence jsou již spjaty s adventním obdobím, druhá prodejní výstava s názvem Domov je benefiční.

Výstavy Domov a Vánoce v Roubence byly slavnostně zahájeny. | Foto: Deník / Josef Rod

„Vánoce jsou již za dveřmi a už není moc času na shánění dárků, ale spíš na to, zamyslet se, zavzpomínat a tato výstava k tomu vysloveně vybízí. Sešly se zde totiž práce, které byly vyrobeny s láskou a já hrozně moc děkuji všem, kdo se této výstavy zúčastnili. Měli bychom se ale zamyslet také nad tím, že ne každý má to štěstí jako my a musí řešit různé problémy. Už poněkolikáté jsme se rozhodli, že těmto lidem pomůžeme a proto jsme vyhlásili benefiční akci,“ vysvětluje ředitelka rakovnické knihovny Milena Křikavová.