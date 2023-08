Nádvořím hradu Křivoklát zněly v sobotu 19. srpna písně ze známých muzikálů. Asi čtyři stovky návštěvníků si mohly poslechnout ústřední melodie z českých i zahraničních děl, a to v podání Radima Schwaba, Tomáše Vaňka a Moniky Sommerové, hlavních představitelů světoznámého muzikálu Fantom Opery. Speciálním hostem pak byl saxofonista Felix Slováček.

Fantom na hradě Křivoklát. | Video: Pavel Paluska

Pod širým nebem zazněla skladba jako The Music Of The Night ze zmíněného Fantoma opery a následovaly další, třeba z muzikálů Dracula, Kytice, Noc na Karlštejně, Sunset Boulevard, Hello Dolly!, Obraz Doriana Graye, Excalibur, West Side Story nebo Osobní strážce.

Prostranství u Slepice patřilo v sobotu rockové muzice. Přijela také 'éčka'