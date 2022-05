Festivaly se vrací i na Rakovnicko. Coombal se letos přesouvá ke Špejcharu

/FOTOGALERIE/ Blíží se letní festivalová sezona a vypadá to, že po dvou letech covidu se vše pomalu vrací do normálu. Chystá se jak Skotsko v Kostelíku, Utajená country ve Slabcích, tak i Konšelský tuplák. Pouze Coombal bude v menším formátu, než jaký byl doposud. Navíc se stěhuje do areálu kavárny Špejchar.

Zmenšená podoba multižánrového festivalu Coombal - Coombálek 2020. | Foto: Josef Seibert

Do Kostelíka se festival Skotsko v Kostelíku vrací po třech letech 12. července, začíná se v 11 hodin. Skotská, keltská a irská hudba zde zazní již podvanácté. Program bude jednodenní, na pódiu vystoupí celkem devět kapel, dva dudácké bandy a dvě taneční skupiny. Chybět nebudou ani tradiční Highland games. „Bude to poměrně nabité. Většina kapel už u nás hrála, ale najde se i pár nováčků. Chip&Co, Dick O Brass či Rí Ra přijedou s novou deskou, nebudou chybět ani Curlies, Claymore, kteří se vrací po pár letech či Happy To Meet. Další novinkou bude účast vinařství z Březí u Mikulova, což spousta lidí uvítá,“ pronesl Milan Let, pořadatel festivalu. Součástí programu bude také keltská výstava nálezů v místní kapli z nedalekého nižborského muzea. „Jestli se nám to povede, výstavu doplní i pět vyřezávaných sošek,“ dodal Let. OBRAZEM: Do Rakovníka se vrátila Párty pro Tebe. Potěšila příznivce tvrdé hudby Na radniční dvůr v Rakovníku se vrací po odmlce pivní slavnosti Konšelský tuplák. Ten se uskuteční 26. května od 14 hodin. Hlavním tahákem je Oskar Petr, bývalý člen skupiny Marsyas. Zahrají také Jan Roušar, COP, Poutníci či Lunago. Příchozí se mohou těšit také na přehlídku hned dvanácti minipivovarů, a to jak regionálních, tak i ze vzdálenějších koutů. Dobře utajená country Na pětadvacátý ročník Dobře utajené country se návštěvníci mohou těšit 13. srpna a podle pořadatele Vladimíra Škrlanta se bude konat v plném rozsahu. „Posluchači se mohou těšit na Pacifik, přijedou také Poutníci, Mirek Paleček, Taxmeni, Klíč, Jindra Kejak, Michal Tučný revival a festival uzavře Petr Kocman svým rock’n’roll-country setem. Vše je v původním formátu, v pátek opět lidé mohou jezdit do stanového městečka,“ řekl Škrlant. V původním formátu naopak nebude multižánrový festival Coombal, na který byli jeho fanoušci zvyklí jezdit do Lužné. Tentokrát se bude konat 18. června v prostorách tržnice u kavárny Špechar v Rakovníku a místo dvou pódií nabídne pouze jedno. „Prostor tržnice je ideální místo pro menší akci pro dvě stě až tři sta lidí,“ podotkl jeden s pořadatelů Ondřej Kinkor a dodal, že headlinerem akce budou Hentai Corporation, kteří už na Coombalu v minulosti vystupovali. PODÍVEJTE SE: Olešenští zažili divokou punkovou jízdu v pivovaru Další „větší" kapelou budou The.Switch. Rakovník pak zastoupí Norman Bates, kde je zpěvákem hlavní pořadatel Michal Ortcykr. Dále vystoupí domácí Mara Jade a je možné, že jeden účinkující ještě přibude. „Letošní ročník jsme udělali takto menší, protože na Coombal někdejších rozměrů by se nám s ohledem na současnou dobu komplikovaně sháněli sponzorské peníze, bez nichž taková akce nejde vůbec udělat. I tak ale se ale budeme snažit udržet úroveň předchozích ročníků,“ dodal Kinkor.