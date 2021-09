Vzpomínkový večer zahájila ředitelka muzea Magdalena Elznicová Mikesková, která poděkovala všem, jenž se na vzniku galerie podíleli i těm, kteří pomáhali během let s jejím provozem.

Pro zpříjemnění atmosféry zpívala Viki Zimmermannová za doprovodu Radky Dědičové. Během večera se vzpomínalo na to, co všechno se v galerii za celých dvacet let událo.

Současně byl také zahájen provoz venkovního posezení s herními prvky pro děti.

Lenka Rodová