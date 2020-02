Čestný host vernisáže Václav Větvička ocenil především rozvržení jednotlivých snímků po galerii. „Tři čtvrtě života jsem se zabýval instalací výstav v botanické zahradě, kde jsem jich dělal deset ročně, celkem asi sto padesát a tak oceňuji režii této výstavy. Obrázky jsou zde seřazeny opravdu promyšleně. Vůbec nejkrásnějších fotografií je hromada bahna, za kterou se skrývá hroch. To je můj nejmilejší obrázek přírodniny jako takové vůbec. Jeho oko je jedinou nezabahněnou částí z celého snímku,“ upozornil Václav Větvička.

Autor fotografií Vilém Žák chtěl touto výstavou vyjádřit svůj vztah k africkému kontinentu. „Vystavené fotografie jsou ze třech mých cest po jihozápadní a východní Africe. Celkem jsem zde strávil něco přes měsíc a musím říci, že kdybych nejezdil s vynikajícím asistentem – mojí manželkou – nemohly by fotografie vzniknout. Zaplať Pánbůh jsou v Africe ještě státy, kde si uvědomují, že živá zvířata jsou cennější nežli trofeje a starají se o to. Jsou lokality, kde jsou sloni dokonce přemnožení a zvířat je zde relativně hodně. Snad tedy ještě není pozdě, aby Afrika žila i nadále a to, co je na ní nejúžasnější, abychom měli pro naše děti a vnoučata,“ pronesl Vilém Žák, který plánuje k výstavě pro zájemce uspořádat ve středu 12. února besedu s promítáním.