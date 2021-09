Koncert kapel The Smallpeople a Grippeds v Čermákových sadech v Rakovníku. | Foto: Deník/Josef Rod

Okolí altánu v Čermákových sadech v Rakovníku se ve středu v podvečer zaplnilo rodiči, prarodiči, dětmi, sourozenci, přáteli a dalšími kolemjdoucími. Ti všichni vyrazili do parku, aby si vyslechli koncert dvou kapel rakovnické Základní umělecké školy (ZUŠ) - Grippeds a The Smallpeople, a sešlo se jich tam opravdu hodně.

