Další nevšední zážitek nabídl zájemcům o komorní hudbu festival Heroldův Rakovník v podobě souboru Apertus ansemble. Toto „otevřené“ uskupení, které zaujme už celkem netradičním nástrojovým složením (klarinet, viola a klavír), si totiž v Rakovníku odbylo své premiérové vystoupení. Výraznější záchvěv trémy by ovšem na senzační hře muzikantů posluchač hledal těžko, vždyť soubor tvoří samí zkušení hudební matadoři.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.