V první květnové úterý se otevřely brány unikátní vrcholně gotické památky – hradu Krakovec, v tomto roce vůbec poprvé. V prvním dni si našlo cestu na místo, kde se natáčel slavný dětský muzikál Ať žijí duchové a kázal zde i slavný mistr Jan Hus, zhruba třicet turistů.

Hrad Krakovec se v úterý 4.května letos poprvé otevřel veřejnosti. | Foto: Deník/Josef Rod

„To není špatné na to, že bylo větrno a jednalo se o vůbec první den. Navíc mezi ve všední dny zatím otevřenou pouze od 9 do 15 hodin, a to jsou lidé většinou v práci. Ale ti, co sem přišli, byli samí příjemní lidé,“ konstatoval kastelán hradu Jiří Sobek, který očekává mnohem více návštěvníků o víkendu, kdy má být hezké počasí a navíc je hrad otevřen až do 17 hodin.