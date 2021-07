/FOTOGALERIE/ Ke tradičnímu zahájení slavností k uctění památky a připomenutí osobnosti mistra Jana Husa došlo v neděli 4. července večer na louce Pod Políčkem u hradu Krakovec.

Z Husových slavností na Krakovci. | Foto: Lenka Rodová

Úvodní slovo pronesl kastelán a zároveň starosta obce Krakovec Jiří Sobek. Vedle připomenutí osobnosti mistra Jana Husa se zamyslel i nad citátem "Pravda nad vším zvítězí", a co to pravda vůbec je. Jeho úvaha, že celý život lidé hledají, co pravda je, ale celý svět se topí ve lži, vedla mnohé k zamyšlení.