Národní památkový ústav v souvislosti se všemi objekty ve své správě slibuje bohatý program přinášející zážitky s neopakovatelnou noční atmosférou. Obzvlášť vyzdvihuje nabídku zámku Mnichovo Hradiště, kde programu vévodí Valdštejnská kostýmová slavnost. Nebudou chybět večerní módní přehlídka historických kostýmů, noční prohlídky se scénkami ze života Valdštejnů – a návštěvníci se mohou těšit i na slavnostní nasvícení zámku.

Barokní slavnost i tajemný zámek

Také zámek Konopiště bude netradičně zářit: nové kouzlo přinese nádvoří svit starých lamp. Nejen milovníkům historie, ale i romantiky a tajemna jsou zde určeny prohlídky běžně nepřístupných prostor – přičemž ty osloví i nejmenší návštěvníky. Příchozí všeho věku také ocení atmosféru prosycenou veselou hudbou a provoněnou dobrým jídlem. A třeba zmiňovaý klášter Sázava nabídne Archeoden s poznáváním života středověkých lidí i práce archeologů, poučení o stavebním vývoji kláštera, přednášku (nejen) o objevu svatoprokopské jeskyně v padesátých letech, promítání fotografií z archeologického výzkumu i pátrací hru.

Zámek Loučeň slibuje maraton prohlídek s rozmanitým zaměřením (včetně večerníčkové, čokoládové či astronomické) nejen během večera či až do noci – kdy prohlídka určená pro děti startuje třeba i dvě hodiny před půlnocí. Pokračuje se až do svítání: poslední okruh začíná v 5.00. Do půlnoci také poběží program na nádvoří: s rytíři, fakírem, ohňovými show i středověkou hudbou a světelno-hudebními show.

Na Hradě se bude házet nožem i sekyrou

V Praze CzechTourism zve na Chvalský zámek, do sídla Senátu (s celodenními prohlídkami, dobovými vystoupeními i kvízem) či do Invalidovny (s hravými večerními prohlídkami včetně návštěvy běžně nepřístupných prostor). A také k zážitkům za svitu pochodní v zahradách pod Pražským hradem. Tam se bude mimo jiné šermovat či bojovat s holemi. Ale rovněž střílet z luku, házet nožem či sekyrou; tyto činnosti si pod dohledem profesionálů vyzkoušejí i návštěvníci.

Chvalský zámek slibuje nejen program Hradozámecké noci: ředitelka Růžena Beránková upozorňuje i na výstavní expozici věnující se tématu starověkého Egypta (jež potrvá až do 20. listopadu). Společně s tematickou hernou pro děti bude otevřena právě v sobotu. „Ve stejný den proběhne i tradiční Hradozámecká noc, kterou na Chvalském zámku programově koncipujeme pro rodiny s dětmi,“ konstatovala ředitelka.

Nabídne mimo jiné noční prohlídku výstavy Egypt – dar Nilu, zábavné komentované prohlídky se slavným cestovatelem Emilem Holubem či novocirkusové představení s Letkyněmi, jež na nádvoří zámku přinese atmosféru prvních aeroplánů. Těšit se ale lze i na africkou kuchyni, kulinářský workshop, interaktivní sklepní hernu či výpravu do hlubin Chvalské tvrze. „A to vše ve večerních hodinách s cestovatelskou náladou a s nádechem exotiky,“ zdůraznila Beránková.