Co spojuje kapelu Innamorata s Rakovníkem? Některé z nás včetně mě z Rakovníka pocházíme. V kapele už se vystřídalo mnoho muzikantů, dost jich bylo z Rakovníka (Martina Jelínková, Lenka Jurošková, Anička Folbrová, Lucie Karolová, Natálka Vaicová, Petr Tichý, v posledních letech Vojtěch Pejša a Jan Čáp). A nedaleko města máme chalupu, kde zkoušíme. Teď jsme si připravili pár nových písní a aranží, tak jsme se domluvili s Bezděkovem, abychom si je mohli vyzkoušet „na ostro“. Byla to skvělá příležitost a skvělý zážitek.

Co si pod názvem Innamorata může současník představit?

Slovo „innamorata“ jsme objevily v jednom latinském středověkém textu. Krásně zní a tehdy údajně znamenalo „dívka“. Když v Itálii řeknete „innamorato“, tak někomu sdělujete přídavné jméno „zamilovaný, zamilovaná“. Je krásné, jak se řeč vyvíjí – ze středověkého latinského „dívka“ po současnou italskou zamilovanost.

Hrajete na nezvyklé hudební nástroje. Pocházejí skutečně ze středověku?

Ne. Jsou to repliky skutečných středověkých nástrojů. Ale není to jen tak, repliky jsou dělány většinou podle obrazů a historických popisů. Například na niněře máme skutečně struny ze střev tak, jak to v té době bylo. Jenže ty struny jsou velmi citlivé na vlhkost a prostě si hrají, jak chtějí, podle toho, v jak vlhkém prostředí se pohybujeme, a tak musíme často ladit. I to patří k hraní středověké hudby. Hrajeme na nástroje s krásnými, nezvyklými názvy jako niněra, trumšajt, fidule a pak na nástroje, které budou možná známější svými názvy, ale jejich původ je hodně starý – například mandolíny, flétny, píšťaly, dudy, zvířecí rohy, bubny a k tomu potřebujeme ještě různá chrastidla a rolničky. Každá z nás je tak trochu multiinstrumentalistka a hrajeme i na více nástrojů najednou, například když jedna z nás má kolem kotníku pás s rolničkami, ale přitom hraje na zvířecí roh anebo zpívá.

Jak se stane, že se čtyři ženy z různých koutů Čech spojí v kapele se zaměřením na středověkou hudbu?

Původní kapela se jmenovala Žaltář, tu založil Jaroslav Netušil. Tenkrát se jezdilo na celé víkendy po hradech, zámcích a historických městech po celé republice, takže z toho byl takový způsob života. Hrávalo se většinou za stravu a „byt“ (historický stan). Postupem času byly z hraní i nějaké peníze, a tak jsme začali rozšiřovat instrumentář, který nám slouží dodnes. Po odchodu všech chlapů jsme kapelu přejmenovaly na Innamoratu, změnily jsme od základů i aranže písní. Najednou to byly spíš něžné ženské čtyřhlasy. Ani toto složení nezůstalo beze změn, muži byli (a mohu s námi stále hrát) přítomni, ale jádro je veskrze ženské. Dnes jsme čistě dívčí kapelou ve složení – Šárka Vejvodová (Obříství), Jiřina Krtičková (Hradec Králové), Kateřina Elznicová (Skryje) a Lucie Bramborová (Hradec Králové).

Lenka Rodová