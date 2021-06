/FOTOGALERIE/ Další sezona bez tradičních letních hudebních festivalů, nebo jen ve velmi omezeném programu. Vzhledem k epidemiologické situaci, která je v rámci Evropy v Česku nejhorší, je tento scénář dost pravděpodobný. Pořadatelé tradičních festivalů doufají, že se situace začne zlepšovat a festivalové sezona se v české kotlině uskuteční.

Z festivalu Týnecký mazec | Foto: Deník / Zdeněk Hejduk

Zatímco většina evropských zemí díky přijatým tvrdým protiepidemickým opatřením dostala pod kontrolu zimní vlnu covidu-19 a počty nakažených klesají, v Česku má pandemie zcela opačný vývoj a situace je alarmující. Velmi problematický vývoj vnímají i pořadatelé tradičních velkých letních festivalů, který jsou například Rock for people, Colours of Ostrava, Votvírák či Hrady CZ, ale i řada menších lokálních. I přesto přípravy na hudební večery se skvělými kapelami většinou pokračují jako by pandemie nebyla – pořadatelé a jejich týmy ale samo sebou dodržují vládní nařízení a protiepidemiologická opatření.