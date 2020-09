„Velice nás to mrzí a všem se tímto omlouváme. Jediný závod, který se uskuteční, bude Jesenický Ultrasurovec, MTB ultramaraton na 300 kilometrů. Jen u něj jsme schopni zabezpečit podmínky vyplývající z pravděpodobných omezení v souvislosti s Covid-19,“ vysvětlují pořadatelé.

V Novém Strašecí už také odsunuli taneční. Novostrašecké kulturní centrum má totiž pouze omezenou kapacitu míst na sezení. „Tančícím bychom proto museli blokovat místa k sezení, což by znamenalo, že by se konaly bez přítomnosti rodičů a doprovodu. Říkala jsem si, že než to dělat v rouškách a bez rodičů, zkusíme to oddálit a uvidíme, co nám situace v příštích měsících dovolí,“ vysvětluje vedoucí kulturní komise města Lenka Pelcová.

Je tedy možné, že se první lekce uskuteční ještě do konce roku. „To by se ale musel zlepšit situace čemuž moc nevěřím, spíš odhaduji, že začneme až po Novém roce,“ předpokládá Pelcová.

V ohrožení je i několik podzimních pořadů, například říjnové Divadlo Zločin v posázavském Pacifiku. „Lidí chodí opravdu málo. Na promítání kina jich přišlo jen pár, stejně tak na koncert Michala Šindeláře. V předprodeji se prodalo pouze pár lístků a dávám tomu ještě tak týden. Pokud nebude zájem, budeme to muset zrušit, protože to není úplně levná záležitost,“ upozorňuje.

Také v Kulturním centru Rakovník se ruší či přesouvají kulturní pořady, ale i plesy. Úplně zrušeny byly taneční podvečery určené především pro seniory, prosincový maturitní ples zrušila SLŠ a SOU Křivoklát. Některé akce, jako například koncert Jakuba Smolíka či představení Ladislava Špačka byly přesunuty na příští rok „Doufáme, že zrealizujeme alespoň přesunuté koncerty z jara, tedy Lucku Bílou a Pekaře. Máme smlouvu, že i když přijdou jen ti, co mají lístky z jara, nějak to pokryjeme,“ říká ředitel KC Rakovník Jiří Karel.

Ten ale zároveň přiznal, že návštěvnost je zatím velmi slabá. „Do kina chodí strašně málo lidí, na druhou stranu je strašně málo zahraničních titulů. Pouze divadelní předplatné zatím běží, lístky jsou prodané a omezení to nijak neredukují, jinak je to ale špatné,“ popisuje současnou situace ředitel kulturního centra. To zakoupilo ozonovač pro dezinfekci sálů a dalších prostorů. „Děláme proto, co se dá, ale není to dobré,“ posteskl si.

V kulturním centru zatím pokračují taneční lekce, ředitelka Taneční školy Nezbedný bakalář Zdeňka Černá ale přiznává, že doprovod chodí jen ve velmi nízkém počtu. „Tanečníci se ale nedohlašují a pokud to situace umožní, chtěli bychom lekce dokončit. Přesunutí do nového roku jsme nezvolili i z důvodu, že to pravděpodobně bude dost podobné,“ vysvětluje Černá.