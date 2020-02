„Loňský rok byl ještě úspěšnější, než ten předchozí. Myslím si, že oba dramaturgové zvolili pořady, které lidi zajímali, na které chodili. Obrovský nárůst byl i v kině. Je to nejen díky dobrému výběru filmů a oblíbenosti titulů, ale v případě letního kina i o dobrém počasí a to nám vloni vyšlo,“ pochvaluje si loňský úspěšný rok ředitel KC Rakovník Jiří Karel.

Podle něj se ovšem nevybírají jen tituly, na které chodí davy lidí, ale dramaturgie se snaží vyhovět i užším zájmovým skupinám. „Třeba jsme dvakrát promítali film Nabarvené ptáče, tedy žánr, který není pro většinové publikum a přišlo na něj dohromady kolem sedmdesáti lidí,“ upozorňuje Jiří Karel.

Nejnavštěvovanějšími filmy byly vedle trháku Bohemian Rhapsody české tituly Ženy v běhu či Přes prsty. „Hodně byly navštěvovány také animované filmy v dopolední projekci, zejména Ledové království,“ doplňuje dramaturg Tomáš Karel.

Mezi nejúspěšnější koncerty řadí Jiří Karel akustické vystoupení Anny K či Dvoranu slávy rakovnického bigbítu. „Povedený byl rovněž koncert Pokáče, na kterém lidí sborově zpívali, či Dogy. Úspěšný byl i projekt pro teenagery – Muser,“ vyjmenovává Tomáš Karel.

Akce v Domě osvěty

V loňském roce se v kulturním centru od ledna do března uskutečnilo kolem dvacítky plesů, několik menších také v Domě osvěty, který má kapacitu dvou set návštěvníků. „Ten máme z kapacitních důvodů určen hlavně pro menší akce a trochu bojujeme s návštěvností. Máme tu třeba muzikanty z Ameriky, kteří u nás hrají v týdnu za sympatický honorář a přijde na ně třeba padesát lidí. Podobné to bylo i na Skinny Molly, kteří jsou rovněž z Ameriky. Rakovník je menší město, a tak zde nemůžeme dělat akce každý víkend, když jsou zároveň i v kulturním centru, ale snažíme se, aby se zde také něco dělo,“ říká ředitel rakovnického KC.

Vedle rockových koncertů sál Domu osvěty využívají také boxeři TJ TZ Rakovník na oblastní kola a galavečery, v týdnu také sokolové. Tréninky zde mají i závodnice aerobiku a dokonce i malí rybáři.

V Tylově divadle se daří abonentnímu cyklu pro předplatitele, již pátým rokem je rozšířen na dvě řady. „Lidé mají o divadlo zájem, čtyřikrát do roka zveme i větší divadla na volnou pokladnu a děláme rovněž i několik nájemních představení. Snažíme se uspořádat několikrát do roka také přednášky, aby byl program co nejpestřejší,“ dodává Jiří Karel.