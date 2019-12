Záštitu nad akcí přezval místní sbor dobrovolných hasičů, konkrétně Vlastimil Schuh s manželkou, Anna Krausová a další pomocní hasiči. „Ti udělají svařák, čaj, postarají se o občerstvení a zajišťují další potřebné věci. Hudbu zase dělá místní občan Pavel Mareček a já, protože tady učím na druhém stupni, se snažím, aby chodily zpívat také děti, které se na akci pečlivě připravují v rámci hudební výchovy,“ prozradila čistecká učitelka.

Podle ní chodí každým rokem stabilní skupinka občanů, která se postupně nepatrně rozrůstá. „Je to jedna z moc hezkých akcí, kdy se občané z vesnice mohou sejít, popovídat si, zahřát se u svařáku nebo čaje a ještě si zazpívají tradiční koledy, které všichni moc dobře znají,“ řekla místostarostka Čisté.

Letitou tradicí je zpívání koled také v Hořesedlech. „Řekla bych, že se to u nás koná už posedmé. Přišla s tím tenkrát moje předchůdkyně na obecním úřadě s paní starostkou a uchytilo se to. Letos se už na začátku listopadu lidé ptali, zda se opět přihlásíme a těší se na to. Myslím si, že je to velmi příjemná předvánoční akce,“ potvrzuje zájem ze strany hořesedelských občanů místostarostka obce Dana Vicjanová.

Lidé se zde scházejí před hořesedelským obecním úřadem, kde je i betlém a ve stejný den se také rozsvěcuje vánoční strom. „Pravidelně se nás tu sejde zhruba pětadvacet až třicet lidí. Dáme si svařák, čaj, štrúdl a často se stává, že lidé si chtějí zazpívat koledy znovu, takže je pouštím třeba i potřetí,“ usmívá se Dana Vicjanová.

Bude se ovšem zpívat i v dalších obcí rakovnického okresu. Třeba v Krušovicích, kde akci organizuje Základní škola a Mateřské škola Krušovice ve spolupráci s Obecní knihovnou Krušovice, se lidé sejdou právě v knihovně a vedle zpívání koled je připraveno vánoční tvoření pro děti i dospělé.

Ve Mšeci se začíná se před úřadem městyse začíná již o hodinu dřív, kdy vystoupí kapela Nápad a poté dojde k vypuštění svítících balónků přání. K celorepublikové akci se připojili také v sousedním Řevničově, kde si koledy zazpívají v místním kostele. V Rynholci se sejdou zpříjemnit si období adventu na náměstí 1. máje, v Novém Strašecí tradičně v knihovně, v Zavidově u kapličky.