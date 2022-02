Na poslední únorový pátek v Domě osvěty připadl koncert kapel Totální nasazení, The Fialky a Nežfaleš. Původně se měl uskutečnit v sedě a navíc unplugged. Nakonec by se měl konat v klasickém formátu. „Počítáme i s městským plesem, na který máme dva roky prodané vstupenky, pouze už nebudeme prodávat žádné další, kvůli kapacitě, kterou chceme dodržet. Pivovar, Rakona i Agrární komora svoje plesy zrušily a předpokládám, že už se nyní neuskuteční. Uspořádat takové plesy není jen tak,“ vysvětlil ředitel Kulturního centra Rakovník Jiří Karel.

Obvykle by touto dobou byla v plném proudu sezona maturitních plesů. Letos je to ale jinak. Na zimní období má ples naplánovaný pouze Integrovaná střední škola Rakovník, drtivá většina ostatních plesů se uskuteční v květnu a červnu. „Nepředpokládám, že by nějaká ze škol najednou změnila termín na březen. Bylo by to komplikované,“ podotkl Karel.

V druhé polovině března by se mělo konat humorné představení Zdenka Izera, další akce jsou v plánu spíše až v období jarních měsíců. „V červnu plánujeme uspořádat Beatles Revival a rovněž vzpomínkový koncert na nedávno zesnulého Páju Peterku, v červenci koncert Voxela. Počítáme také s Konšelským tuplákem, který se uskuteční o posledním víkendu v květnu na dvoře radnice,“ přiblížil ředitel KC Rakovník.

Poté, co vláda zrušila povinnost prokazování bezinfekčnosti mírně, stoupl podle něj počet diváků v kině. „Není to nijak markantní, ale trochu se nám to zvedlo, i když to může mít i samotnými filmy. Pořád ale čísla nejsou taková, jaká bychom si představovali a jaká byla před covidem. Chodí stále do sta diváků,“ popsal Karel.

Právě omezení a minimum akcí se podepsalo i na investicích do kulturního centra. Jeho ředitel si již delší dobu přeje zřízení turniketů u vstupu, avšak radnice zatím jeho prosby nevyslyšela. „Je těžké, když nemůžete dělat akce chtít po městě turnikety. Až se to povolí, budu opět chodit za panem starostou a místostarostou a snad se to někam pohne. Turnikety by ušetřily práci a možná i pracovníka po večerech. Musel bych to ale nechat nově nacenit, protože ceny šly nahoru,“ dodal Jiří Karel.