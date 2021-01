„Většina zimních akcí se sice ještě stihla uskutečnit, na jaře a na podzim, kdy je tradičně dobré období se nekonalo vůbec nic a léto nás rozhodně nezachránilo, neboť bývá tradičně okurková sezona a v podstatě se tehdy nevydělalo ani na provoz budov,“ shrnul ředitel KC Rakovník Jiří Karel.

Roční obrat se v kulturním centru pohybuje mezi 17 a 18 miliony korun, přičemž dotace od města činí 6 milionů korun. Jaký byl loňský obrat zatím Jiří Karel nechce předjímat. „Nemáme ještě sestavenou účetní uzávěrku. Museli jsem samozřejmě omezit náklady na provoz na úplné minimum, ale přesto se některým výdajům nevyhnete. Musíte platit zálohy za energie, platí se revize. Když uvedu příklad, tak jen na prodloužení licence na Antivirus pro dvacet počítačů vyjde na 21 tisíc korun,“ poukázal Karel.

Právě kvůli bídné sezoně muselo vedení KC zastavit veškeré investice, jediným nákupem kromě dezinfekce bylo pořízení ozonizeru. Tato investice ovšem vyšla pouze na 8,5 tisíce korun. Naopak další tři velké investice, konkrétně turnikety, nové stahovací plátno a projektor, zůstávají v zásobníku projektů a bude záležet pouze na finanční kondici a prioritám města.

Co se týče akcí, většina těch loňských byla přesunuta na letošní rok. Současná situace ovšem nutí dramaturgy k dalšímu přesouvání pořadů. Plesová sezona se zřejmě vůbec neuskuteční.

„Zatím máme v červnu zamluvené asi tři termíny maturitních plesů, několik škol už je zrušilo a jiné ještě vyčkávají. My chceme maturantům vyjít vstříc a můžeme jim nabídnout menší pronájem, pokud bude snížená kapacita, ale počet termínů je omezen, navíc se kvůli hluku nesmí kryt s divadelním představením. Možností je pořádat ples během pracovního dne, i když to není ideální,“ nastiňuje Karel.

V březnu se má uskutečnit koncert Lucie Bílé, který byl již poněkolikáté odložen a jeho další osud je značně nejistý. „Koncert je vyprodán, ovšem může se uskutečnit pouze za předpokladů, že se povolí alespoň pět set návštěvníků, jinak bychom ho nezaplatili. Nějaké akce jako třeba koncert Pekaře s Děkanem by se daly uspořádat i za snížené kapacity třeba tří set lidí,“ uvažuje Karel.

Ředitel KC Rakovník zároveň zdůrazňuje, že s vybranými financemi, ať už za koncerty či za abonentní cyklus divadelních představení, se neoperuje. „Peníze můžeme kdykoliv vrátit zpátky, pokud bude pořad zrušen,“ ujišťuje.

Pokud dojde během jara k postupnému rozvolňování opatření, mohl by se na jeho konci uskutečnit koncert legendární kapely Olympic, která má vystoupit 12. června v letním kině. „Dále bychom rádi uspořádali dvě divadelní představení na letní scéně. V prvním případě by se využilo stage koncertu Olympicu, v druhém koncertů kapel během rakovnického posvícení. Toto divadelní představení by pak letní sezonu ukončilo,“ plánuje Karel.