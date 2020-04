Druhý ročník Konšelského tupláku se měl konat na konci května a vedle přehlídky regionálních piv se mělo na radničním dvoře představit osm kapel. „Domluvili jsme se s Honzou Šváchou, že akci přesuneme na příští rok. Jednak si myslíme, že je dost krátká doba na to, akci přesouvat na podzim, kdy počasí nemusí být úplně ideální a navíc je to tam dost nabité dalšími přesunutými akcemi,“ vysvětluje ředitel KC Rakovník Jiří Karel. Náhradní termín pivního a country-folkového festivalu je 29. květen 2021.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Ředitel rakovnického KC se obává, zda se vůbec bude moci uskutečnit Rakovnické posvícení, které je naplánováno na první zářijový víkend.

„Máme už nasmlouvané kapely jako UDG, O5 a Radeček, Wanastowi Vjecy Revival či Crazy Dogs, ale trochu se toho obávám, protože nikdo neví, jak se situace v létě vyvine. V případě dalších nařízení se tyto smlouvy ruší a padají, což by bylo nepříjemné. Je to tradiční akce spjatá s koncem léta,“ říká Jiří Karel.

Dramaturgové kulturního centra v současnosti řeší přesun koncertu Pekaře a Děkana. „Kromě tohoto koncertu už máme vše podstatné přeložené. U těchto interpretů je to složitější, protože zrovna Pekař má na podzim svoje turné a jsou to dva účinkující na jednom koncertě. Bude to určitě komplikované, ale nechceme to rušit. Koncert je vyprodaný a vyplácet peníze zpátky není příjemné pro nás ani pro lidi,“ uvědomuje si Jiří Karel.

Vyprodaný koncert Lucie Bílé se podařilo přesunout na 10. září, Screamers a Agrární ples na druhou polovinu října. „Co se týče reprezentačního plesu, město má nabitý termínový kalendář, proto jsme se rozhodli o přesun ve stejné sestavě na příští rok na poslední březnovou sobotu. Vstupenky budou platit, ale samozřejmě je mohou lidi vracet a ty vrácené pak budeme prodávat dál,“ přibližuje ředitel kulturního centra. Koncert v rámci turné Totálního nasazení je přesunut na 26. února.

Jiří Karel také přiznal, že se pro něj jedná o velice složité období. „Jaro je vydělávající sezona, kdy se vydělává na energii, teplo a podobně. Dotaci nemáme takovou a abychom zredukovali pořady na polovinu, to bychom nevystačili s rozpočtem. Potřebujeme vydělat peníze na provoz, živíme tři velké domy a letní kino k tomu,“ vysvětluje Jiří Karel, kterého také trochu děsí omezení padesáti osob. „To se mi zdá strašně málo a divadlům ani kulturním centrům to nepomůže. V letním kině nám padesát lidí nezaplatí ani provoz. Mělo by se vycházet z kapacity objektu a nastavit nějaký poměr, třeba jedné třetiny,“ myslí si Jiří Karel.

V letním kině se v současné době uskutečňuje rekonstrukce jeviště, které bylo již značně poškozené. „Firma už měla zakázkový list, takže tam už se staví a docela jim to jde od ruky. Vstupní část do letního kina, kde se měl udělat digitální panel, se musela odložit. Chápu, že některé věci jsou přednější. Uvidíme, jak to bude se vstupním turniketem v kulturním centru. Je to věc, která nás docela trápí, mělo se to dělat po Konšelském tupláku, ale je možné, že město bude mít jiné priority,“ dodává ředitel rakovnického KC.