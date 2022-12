Foto: Hradní duo přineslo lidem v plném rakovnickém centru vánoční atmosféru

Poté už se přítomní dočkali Brutusáků, kteří letos slaví 55 let od svého vzniku. Od té doby formace změnila několikrát název, ale staré hity zůstaly a nadále jimi baví jak starší, tak i mladší generace a mnoho mladých hudebních nadšenců zavítalo do kulturního centra i v neděli. Zazněly opět oblíbené skladby jako Dřív než zaplatíš, Dlažební kostka, Gorila, Opijem se, První polibek, To samozřejmě můžeš a mnoho dalších.