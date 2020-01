L. Jiřinec má přírodu rád a často v ní pobývá. Vše, co kolem sebe vidí, se snaží zachytit ve fotografii. Nejraději fotí ptáky, ale na výstavě jsou k vidění i zvířata, květiny a příroda všeobecně. Na snímek je schopný čekat dlouho, je trpělivý. Fotografuje Nikonem a jeho snímky mají dynamický prvek, kdy dokáže zachytit například ptáky v pohybu. Detaily, které na fotkách vidíme, lidské oko nezaznamená a máme možnost je vidět jen díky makrofotografii.

"Aby vznikly takové fotografie, musí se tomu věnovat čas, musí se to chtít dělat. Chce to také mít zájem a potom se teprve člověk někam posouvá. Důležitá je i trpělivost, je to ovšem i věc štěstí a náhody," prozrazuje autor. Výstavu zahájil ředitel Rabasovy galerie Václav Zoubek a o hudební doprovod se postarali mladí klarinetisté. Krásné fotografie přírody si zájemci mohou prohlédnout do 8. března.

Autor: Lenka Rodová