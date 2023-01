Zimní atmosféra: Rakovník se dočkal prvního novoročního sněhu

Populární stand-up komička Lucie Macháčková v knize s humorem a nadsázkou glosuje milostné karamboly, které byly živnou půdou pro projekt LiStOVáNí.

Ti, co v úterý přišli, rozhodně neprohloupili a báječně se pobavili. Dozvěděli se například, co se stane, když se zabouchnou na divokém večírku, co dělat, když při šnorchlování v moři omylem narazí na svého ex nebo jak nejlépe rozchodit rozchod.