V roce 1946 se ke svému Rakovníku vrátil v tématu Zikmunda Wintra, napsal drama Nezbedný bakalář a spolupracoval i na scénáři ke stejnojmennému filmu, kde si zahrál hlavní postavu bakaláře Jana.

Do té doby ale nejprve po hospodářské škole nastoupil do práce v lihovaru, odkud utekl k divadlu. A narukoval do I. světové války, během které přešel k československým legiím v Rusku. Po návratu působil v kladenském divadle a pak přešel do Prahy, kde od roku 1934 vytvořil v Národním divadle řadu nezapomenutelných rolí, včetně nejoblíbenějšího Cyrana z Bergeracu, při kterém na jevišti svým charisma a hlasem přímo čaroval.

Po zlatých letech na jevišti a ve filmu přišlo problematičtější období po osvobození Československa, kdy bylo Štěpánkovi vyčítáno jeho spíše zneužití okupanty při čtení rezoluce se schválením okupačního režimu, vítání Josepha Goebbelse na Barrandově i další kontakty s okupanty. K očištění došlo až po dvou letech, kdy ho po zfilmování Nezbedného bakaláře tvůrčí cesta zavedla nejen k budovatelské kinematografii komunistického režimu, ale i k filmům Měsíc nad řekou, Tajemství krve, Transport z ráje i husitské trilogii Otakara Vávry Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem. Vedle titulů Národní umělec a Řádu práce se Zdeněk Štěpánek stal i čestným občanem města Rakovníka.

Další srpnové okupace už se nedočkal. Zemřel 20. června 1968 po představení v pražské Redutě v malostranském hostinci U Tří pštrosů na infarkt.