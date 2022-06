Sérii šesti vystoupení začala formace Doors open, po nich se představila novostrašecká mladá parta B & D. Na třetí v pořadí - domácí skupinu Norman Bates, se již prostranství Špejcharu slušně zaplnilo, a to i přesto, že kousek opodál zní z pivovarského dvora rovněž rocková hudba. Do konce večera zahraje ještě Mara Jade, The Switch a také Hentai Corporation.