Kapela tvořená současnými i bývalými žáky a kantory ZUŠky si na pódium během středečního večera pozvala i několik hostů. Sálem divadla nejprve zaznělo několik instrumentálních skladeb, když nechyběly ani rockové hity jako Welcome to the Jungle od Guns´n´Roses či Enter Sandman od Metallicy. Dále zazněly písně jako Crazy Little Thing Called Love od kapely Queen, Skyfall od Adele, Stačilo říct od Anety Langerové, Nikdy nic nebylo od formace Sto Zvířat a další známé songy, které přítomní ocenili zaslouženým potleskem.