OBRAZEM: Highway to Hell. Rakovnickým klubem duněly legendární hity hard rocku

Stairway to Heaven, Razamanaz, Fireball, Can the Can, Highway to Hell a další rockové pecky zazněly o uplynulém víkendu v klubu Astacus Rakovník. Vystoupila zde totiž skupina, z jejíž názvu je již patrné, jaké posluchače přilákala.

Koncert kapely Hard rock tribute v Astacusu Rakovník. | Foto: Josef Rod starší

Pražská kapela Hard rock tribute dopřála Rakovničanům hity od slavných hardrockových formací Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep, Nazareth, AC/DC, Suzi Quatro, Bad Company, BTO a od řady dalších legend, které tvořily dějiny rocku. Ještě před ní vystoupila v klubu rakovnická parta Mr. Feelgood.