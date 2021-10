Sobotní večer patřil v "rakovnické Lucerně" celkem pěti formacím. Konkrétně vystoupili rakovničtí Lateralis, Coffee to Help, kladenští Kapišto, slánská Rastafidli Orkestra a původně měla zahrát i Vladivojna La Chia, která ovšem musela ze zdravotních důvodů vystoupení zrušit. Zpěvačku, která měla vystoupit společně s Petrem Uvírou tak na poslední chvíli nahradila formace Čtvrt na smrt.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.