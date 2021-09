Tato kreativní rozmanitost je zřetelná i v jejích výtvarných dílech v rakovnické Vinotéce a rozhodně stojí za to si ji prožít, zastavit se u jejich obrazů se sklenkou vína a ponořit se do její fantazie a vidění světa.

Ta se narodila v malém městečku Berehovo na Zakarpatské Ukrajině uprostřed divokých a krásných Karpat s potoky i slunnými pláněmi s vinicemi a to všechno od dětství malovala. Později vystudovala Lvovskou univerzitu a soukromě se učila malovat. Hodně také cestovala a vystavovala své obrazy v Čechách, v Německu, ve Francii, v USA a v Londýně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.