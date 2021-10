OBRAZEM: The Beatles revival s Karlem Kahovcem potěšili novostrašecké publikum

Ti, co navštívili ve středu 6. října večer Novostrašecké kulturní centrum, se mohli vrátit o několik desítek let zpátky v čase. Písně od legendárních liverpoolských "Brouků" jim totiž zahrála špičková revival kapela The Beatles revival z Kladna.

Z koncertu kapely The Beatles revival s legendárním Karlem Kahovcem v Novém Strašecí. | Foto: Lenka Pelcová

Její vystoupení navíc okořenila přítomnost legendy českého bigbítu Karla Kahovce, který je znám hity jako Paní v černém nebo Svou lásku jsem rozdal. OBRAZEM: Na Heroldově Rakovníku vystoupily další hudební hvězdy Přečíst článek › Sál novostrašeckého kulturáku tak nasál příjemnou nostalgickou atmosféru a všichni přítomní si koncert náležitě vychutnali.