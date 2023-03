Páteční večer patřil v rakovnickém kulturním centru hardrockové muzice, kterou obstarala dvojice kapel Fret a Doga.

Z vystoupení kapel Fret a Doga v Kulturním centru Rakovník. | Foto: Josef Rod starší

Nejprve dostala rockery do varu místní mladá první jmenovaná formace. Od půl desáté již patřilo přední hard and heavy partě kytaristy Romana „Izzi“ Izaiáše, která funguje již pětatřicet let.

Doga dopřála rakovnickému publiku průřez svojí tvorbou. Zazněly skladby Bílý sníh, Route 66, Od soumraku do úsvitu, Holka samosexuál, Nejsi nevinná, zaznělo také několik písniček akusticky. Mezi nimi třeba Vím jak bolí. Poslední písní, která zakončila páteční večer, byla Poletuju, při které na hlavami příchozích poletovaly nafukovací balonky.