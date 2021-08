Druhou srpnovou sobotu rozduněl Stochov sedmnáctý ročník legendárního hard and heavy festivalu Vodárna fest. Místní sportovní areál se krátce po poledni začal plnit metalisty, punkery, motorkáři, ale i rodinami s dětmi, zkrátka všemi, kdo mají rádi tvrdší muziku, která obvykle nehraje v mainstreamovém rádiu ani komerční TV.

Ze 17. ročníku festivalu Vodárna fest ve Stochově. | Foto: Deník/Josef Rod

Po rakovnické rap-metalové partě Monaste vystoupili kladenští metalcoroví Halo of the Sun. Trochou punkové muziky potěšili svojí přítomností kladenští Reckless a až z Pardubic zavítala do Stochova formace Streetmachine. Večer ještě zahráli Projekt Parabelum, Bikinnyshop, Apple Juice a celý festival zakončili místní hardcoroví E.O.S., pořadatelé festivalu.