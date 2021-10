Vloni to kvůli covidovým opatřením nevyšlo, ale v pátek 15. října konečně ano, a tak mohly být do dvorany slávy rakovnického bigbítu konečně uvedeny osobnosti hrající zejména na konci šedesátých a v sedmdesátých letech minulého století. Certifikáty obdrželo v kulturním centru celkem 14 skupin a 39 hudebníků, kteří psali historii rakovnického bigbítu.

Dvorana slávy rakovnického bigbítu v Kulturním centru Rakovník. | Foto: Deník/Josef Rod

Nostalgickou náladu podtrhl legendární Viktor Sodoma, který vystoupil společně s QR Bandem. Během slavnostního večera zahrála také novostrašecké formace The Garont Shadows Revival. Třetí z kapel, která vystoupila na pódiu "rakovnické Lucerny" byla jedna z nejlepších současných rakovnických kapel Coffee to Help. Závěr druhého výročního koncertu patřil legendární Meditaci, které vloni oslavila pětačtyřicet let od svého založení.