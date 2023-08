/FOTOGALERIE, VIDEO/ Letní scéna nového Víceúčelového studijního a společenského centra v Rakovníku hostila poslední srpnovou sobotu první OPEN - MIC Smysl života fest u příležitosti narozenin písničkářky Blondýny. Kromě Evy Sukové vystoupili také Renata Moravcová, Rejka Balcarová, Jan A. Beran, BraDuo, Vlasta Procházka Lamanai, Jakord a mnozí další.

První OPEN - MIC Smysl života fest k narozeninám písničkářky Blondýny v rakovnické knihovně | Video: Ladislav Humpál

Samotnou oslavenkyni narozeninová oslava velmi potěšila. "Pro mě to bylo příjemné v tom, že se na oslavě narozenin něco děje. Že jenom nesedíme a nepovídáme, ale že gratulanti přinesli jako dárek svoje písničky, básně nebo třeba taneční vystoupení. To mě baví," pronesla Blondýna.

Její muž Jirka oslavu původně zamýšlel jako tajnou, uzavřenou akci, aby svoji ženu překvapil. Nakonec ale program zveřejnil a dal možnost lidem zvenku, aby se nejen přišli podívat, ale aby se i bez obav zapojili (proto "open-mic" - otevřený mikrofon pro všechny).

"Byla jsem nadšená z krásného prostředí nové knihovny, které je pro podobné akce jak dělané. Nevím, jak dlouho dopředu to Jirka s Milenou Křikavovou domlouval, ale myslím si, že to rychlá akce, o to větší mám radost, že se to povedlo a že nám knihovna tak vyšla vstříc. Pořád mám z toho moc hezký pocit a jsem ráda za společné setkání s diváky i muzikanty," uzavřela dojatá Blondýna.