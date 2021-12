PODÍVEJTE SE: Adventní svícení v Rakovníku dopřálo lidem vánoční pohodu

Je to již osm let, co se duši rakovnické kultury Mileně Křikavové zrodil v hlavě nápad uspořádat akci, kde by lidé alespoň na chvíli zapomněli na uspěchanou dobu, popovídali si s přáteli a nasáli adventní atmosféru. Adventní svícení nesmělo na Husově náměstí chybět ani v loňském covidovém roce a nejinak tomu bylo i letos.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z Adventního svícení na Husově náměstí v Rakovníku. | Foto: Deník/Josef Rod

Příchozí si opět mohli zapálit svíčku na speciální svícen a vyslovit si nejrůznější přání do nového roku či vzpomenou na ty, co již nejsou mezi námi. OBRAZEM: Na rakovnickém ledě dováděly děti ze 3. základní školy Vánoční atmosféru dokreslily vystoupení Folklórního souboru Borůvky a ZUŠ Rakovník. Pohodový večer zakončilo duo Honza Roušar a Richard Klíma.