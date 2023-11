Dům osvěty v Rakovníku patřil v sobotu pořádné bigbítové muzice. Vystoupila zde čtveřice regionálních kapel, vyznávající právě tento styl hudby.

Beatová nálož v rakovnickém Domě osvěty. | Video: Deník/Josef Rod

Jako první dostali rakovnické publikum do varu místní Five Sins, kteří na rakovnické rockové scéně fungují téměř 15 let.

Pozvání přijali také kladenští Wicked Dolls. Ti naopak začali hrát svůj rock'n'roll-hard rock teprve nedávno.

V Rakovníku se konal turnaj minipřípravek. Malým hráčům fandily plné tribuny

Třetí v pořadí byla rakovnická hardrocková partička Fret.

Zdroj: Deník/Josef Rod

Suverénně nejstarší kapelou, která beatovou nálož zakončila, byla stochovská hardrocková kapela Mentol, která zahrála nejen písně ze své vlastní tvorby, ale také převzaté hity jako Sluneční hrob od Blue Effect či Ztráty a nálezy od Arakain.