Uprostřed svého akustického turné dorazila populární skupina Wohnout do Rakovníka a vyprodala Kulturní centrum.

Akustické vystoupení skupiny Wohnout v Kulturním centru Rakovník. | Video: Josef Rod starší

Během téměř dvouhodinového koncertu zazněly písničky z celé historie kapely, jejíž počátky sahají až do konce osmdesátých let, a to od Banánů z prvního alba po Mozarta z alba posledního.

Podívejte se: To byla pořádná jízda, Totáči a spol. to opět rozbalili v osvěťáku

V druhé části koncertu posílil kapelu vynikající romský houslista Vojta Lavička.

V přídavku pak nadšené publikum zpívalo s kapelu ve stoje její největší hit Svaz českých bohémů.